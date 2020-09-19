Erdoğan'dan flaş açıklama: Aldırış etmiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 19.09.2020, 21:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Her çağrıya kulak verip, diplomasiye alan kazandırmak zorundayız" dedi. Erdoğan, "Israrlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz.
Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz.
Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz."
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|3
|8. Hatayspor
|1
|3
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Adanaspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Balıkesirspor
|2
|3
|6. Ümraniye
|1
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|13. Altay
|2
|1
|14. Samsunspor
|1
|1
|15. Eskişehirspor
|2
|1
|16. Giresunspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Boluspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Leeds United
|2
|3
|10. Chelsea
|2
|3
|11. Newcastle
|2
|3
|12. Aston Villa
|0
|0
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0
Sayfalar Tümü