Erdoğan'dan EPDK ikinci başkanına fırça gibi sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni’nde mikrofonu elinde tutan EPDK ikinci başkanının konuşmasına izin vermedi.

Açılışa Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mikrofonun kimde olduğunu sordu. EPDK İkinci Başkanı Zekeriya Gökşenli, mikrofonun kendisinde olduğunu söyleyince Erdoğan, "Sen mikrofonu milletvekilimize ver, daha isabetli olur" dedi.

Yaşanan olay sonrası Erdoğan'ın Gökşenli'nin konuşmasına izin vermemesi ise dikkat çekti.

