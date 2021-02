Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Salgından en az kayıpla çıktık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantıyla katılıp bir konuşma yaptı. Türkiye'nin salgın sürecinde ekonomik anlamda en az kayıplar çıktığını ileri süren Erdoğan, "Salgın gelişmiş ülkeleri bile sarsarken Türkiye'nin bu süreçten en az kayıpla çıkmasının ardında işte böyle bir arka plan vardır. Bu sıkıntılı süreçte dahi ihracatımız rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şöyle;

Malatya Ovası'nın iki yakasını birbirine bağlayan bu köprü bölge ulaşımının can damarlarından biridir. Eski haliyle artık ihtiyaca karşılık veremeyen köprümüz yerine ileri teknoloji ile inşa edilen yepyeni bir köprüyü şehrimize kazandırdık. Artık Malatya Hekimhan Sivas arasındaki yolda güvenli ulaşım sağlanabilecektir.

Türkiye, kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğin bedelini uzunca bir süre ihmal edilmişlik, fakirlik olarak ödemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma yatırımlarının önü birer birer kesilmiştir. Rahmetli Menderes'in yeniden başlattığı kalkınma hamlesinin karşılığı darbe ile verilmiştir. Rahmetli Özal yeni bir atılım başlatmıştır. Bu atılımla ülkemiz kaos iklimine sokularak yarım bırakılmıştır. Bugüne geldiğimizde ise her alanda ülkemizi kalkındıracak projeleri yürüttük. Adeta ülkemizi şantiyeye çevirdik. 18 yılda her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 büyük ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük yatırımlara yöneldik.

Salgın gelişmiş ülkeleri bile sarsarken Türkiye'nin bu süreçten en az kayıpla çıkmasının ardında işte böyle bir arka plan vardır. Bu sıkıntılı süreçte dahi ihracatımız rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Her alanda sürekli hedef yükseltiyor kapasitelerimizi artırıyor yeni üretim alanlarını genişletiyoruz. Ulaşımdan sulamaya kadar tüm alanlardaki yatırımlarımızı da hız kesmeden devam ettiriyoruz. Her hafta tamamlanan yatırımlarımızın hizmete alınma törenlerine iştirak ediyoruz. İnşası süren özellikle bu tür yatırımlarımızı yakından izliyor aksaklıkların hızla telafisini sağlıyoruz.

Biz bunları yaparken birileri ne diyor? İktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız diyorlar. Gezi olaylarında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmış tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti. Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerine kadar Türkiye'nin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyen kim varsa bu projelerimize saldırdılar.

Bu zihniyet eline fırsat geçse inşası bitmese durduracaktı. 1915 Çanakkale Köprümüzün inşası hızla ilerliyor. Herhalde gözlerini oraya da dikmişlerdir. Yusufeli Barajı'nın gövde inşası bitmek üzere. Yüzlerce binlerce proje olduğuna göre işleri oldukça çok olsa gerek. Karşımızda böyle hastalıklı bir zihniyet var.

Gözünü uzaya diken, yüksek teknolojiye, yapay zekaya diken bir Türkiye var. Salgın döneminde sağlıkta tüm ülkeler hastane kapılarını vatandaşlarına kapatırken biz gayet rahat şekilde kesintisiz hizmet kurabildiysek kurduğumuz altyapı ve sistem sayesindedir. Ülkemizde eğitim öğretim devam edebilmişse kurduğumuz güçlü teknolojik altyapı sayesindedir. Ticaretimiz sınırlı bazı alanlar dışında işleyişini sürdürdü yeni açılımlara yöneldiyse kurduğumuz güçlü altyapı sayesindedir. Bu örnekleri aziz milletim savunma sanayiimizden ihracata kadar çeşitlendirmemik mümkündür. Kazanımlara gözünü dikenlere bu güne kadar milletimiz fırsat vermemiştir bundan sonra da fırsat vermeyecektir. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının önünde durabilecek güç tanımıyoruz.

Ayrıntılar gelecek...