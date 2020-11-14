Erdoğan'dan Dominik ve Haiti Cumhurbaşkanı'na telefon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader ve Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GÜNDEM 14.11.2020, 21:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader ile telefonla görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Dominik arasında karşılıklı ticaret hacmini yükseltecek, turizm, altyapı ve savunma sanayii alanlarında yatırım ve iş birliğini ilerletecek konular değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük potansiyeli haiz olduğunu belirterek, karşılıklı iradeyle bu yönde atılacak doğru adımlardan her iki ülkenin büyük fayda sağlayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Haiti ilişkilerini geliştirecek adımlar ve iş birliği imkanları değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülkenin enerji, inşaat, çelik, sağlık ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda ciddi bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu alanlarda atılacak adımlarla ticaret hacminin hızla daha üst seviyelere ulaşacağına inandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin babası Etienne Moise’nin vefatı dolayısıyla taziyelerini de iletti.
Kaynak: DHA
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Dominik arasında karşılıklı ticaret hacmini yükseltecek, turizm, altyapı ve savunma sanayii alanlarında yatırım ve iş birliğini ilerletecek konular değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük potansiyeli haiz olduğunu belirterek, karşılıklı iradeyle bu yönde atılacak doğru adımlardan her iki ülkenin büyük fayda sağlayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Haiti ilişkilerini geliştirecek adımlar ve iş birliği imkanları değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülkenin enerji, inşaat, çelik, sağlık ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda ciddi bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu alanlarda atılacak adımlarla ticaret hacminin hızla daha üst seviyelere ulaşacağına inandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin babası Etienne Moise’nin vefatı dolayısıyla taziyelerini de iletti.
Kaynak: DHA
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 14 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü