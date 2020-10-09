Erdoğan'a yakın isim Hüseyin Besli'den AK Parti'ye kibir eleştirisi

23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde uzun yıllar danışmanlığını yapan Hüseyin Besli, Akşam gazetesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. 9 Ekim tarihli “Nasıl oluyor da…” başlıklı yazısında AK Parti'ye ciddi eleştirilerde bulunan Besli, “Nasıl oluyor da Ak Parti’de bugün halka tepeden bakan, baskıcı, kibirli, yabancılaşmış (jakoben) kimi siyasetçiler mevki ve makam bulabiliyorlar.” ifadelerini kullandı.Besli'nin yazısının ilgili kısmı şöyle: “Nasıl oluyor da;

Çoğunluğu dindarların ve millicilerin kurduğu, kendilerine isim olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’ni tanım olarak da Muhafazakar Demokratlığı alan Ak Parti’de bugün halka tepeden bakan, baskıcı, kibirli, yabancılaşmış (jakoben) kimi siyasetçiler mevki ve makam bulabiliyorlar.

Nasıl oluyor da;

Yine Ak Parti iktidarında devlet adına iş gören bazı bürokratlar yaptıkları iş karşılığında muhataplarıyla aldım-verdim ilişkisine (madde içi not: Meselenin bizzat vukuundan çok, böyle bir algının toplumda makes bulması önemli) girmekte beis görmeyerek icrai faaliyet edebilmektedir.

(4. ve 5. madde de anlatılan olguların meydana gelmesinde kuşkusuz Türkiye şartlarında bir iktidar için uzun sayılacak zamanın etkisi vardır, yani sosyoloji kendi kuralları doğrultusunda işlemiştir. Ama bugün karşılaşılan kimi tablolar sadece bu şekilde izah edilemeyecek kadar ciddidir.

Ancak; bütün bu olup bitenler, benim, hâlâ, her namazdan sonra, adalet ve merhamet üzre Ak Parti’nin ve Ak Parti iktidarının ömrünün uzun olması için dua etmeme mani değil.)”

