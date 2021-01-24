Erdoğan'a sunuldu: İşte esnaf için 6 maddelik öneri paketi
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.
GÜNDEM 24.01.2021, 20:54
Palandöken, yazılı açıklamasında, Erdoğan'a, dün Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde esnaf ve sanatkarın sıkıntılarını anlattığını ve çözüm önerilerine ilişkin 6 maddelik bir dosya sunduğunu bildirdi. Görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini ifade eden Palandöken, esnafın sorunlarının çözümüne yönelik ilk kabine toplantısında gerekli adımların atılacağına inandığını kaydetti.
Sunduğu dosya içeriği hakkında bilgi veren Palandöken, salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları ve ödeyemedikleri kredi taksitlerinin bir yıl süre ile faizsiz ertelenmesini, kredi kullanamayan esnaf ve sanatkarlara da en az 1 yıl ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanmasını talep ettiklerini belirtti.
Palandöken, dosyadaki diğer maddeleri şöyle sıraladı:
-Esnaf ve sanatkarlarımıza sağlanan doğrudan nakit ve kira desteği kapsamı genişletilerek devam ettirilmelidir.
-Sosyal güvenlik prim ödemeleri ile vergi, elektrik, su, doğalgaz fatura bedelleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmelidir.
-Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, internet, kafe, kır bahçesi, elektronik oyun salonları, bilardo salonları ve halı saha işletmecileri ile hizmetleri yalnızca paket servisi ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi işletmelere müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirilerek faaliyetlerinin başlamasına olanak sağlanmalıdır.
-Ticari araçlar için indirimli akaryakıt imkanı sağlanmalıdır.
-Sigorta prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkan sağlayan uygulama 1 yıl süreyle uzatılarak devam ettirilmelidir."
Sunduğu dosya içeriği hakkında bilgi veren Palandöken, salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları ve ödeyemedikleri kredi taksitlerinin bir yıl süre ile faizsiz ertelenmesini, kredi kullanamayan esnaf ve sanatkarlara da en az 1 yıl ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanmasını talep ettiklerini belirtti.
Palandöken, dosyadaki diğer maddeleri şöyle sıraladı:
-Esnaf ve sanatkarlarımıza sağlanan doğrudan nakit ve kira desteği kapsamı genişletilerek devam ettirilmelidir.
-Sosyal güvenlik prim ödemeleri ile vergi, elektrik, su, doğalgaz fatura bedelleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmelidir.
-Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, internet, kafe, kır bahçesi, elektronik oyun salonları, bilardo salonları ve halı saha işletmecileri ile hizmetleri yalnızca paket servisi ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi işletmelere müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirilerek faaliyetlerinin başlamasına olanak sağlanmalıdır.
-Ticari araçlar için indirimli akaryakıt imkanı sağlanmalıdır.
-Sigorta prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkan sağlayan uygulama 1 yıl süreyle uzatılarak devam ettirilmelidir."
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