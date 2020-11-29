Erdoğan'a seslendi: 'Partisinden kimlerle görüştüğümüzü iyi düşünsün'
Erdoğan'a seslenen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Partisinden kimlerle görüştüğümüzü iyi düşünsün" dedi.
GÜNDEM 29.11.2020, 07:21
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AKP'den kimi isimlerle temasta olduklarını açıkladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Partisinde kimlerle görüştüğümüzü iyi düşünsün" sözleriyle seslendi.
AKP'nin yeni kurulan muhalefet partilerinin 2023'teki seçimlere katılmasını önleme amaçlı attığı adımlara tepki gösteren Özdağ, Erdoğan'ın bu yolu izlemesi halinde iyi düşünmesi gerektiğini kaydetti.
Yeniçağ TV'de açıklamalarda bulunan Özdağ, AKP'deki kimi isimlerle partisinin temas halinde olduğunu dile getirdi.
"Eğer bize şah derlerse biz mat ederiz. Eğer Erdoğan, nisan ayında hülle yaparsa, muvazaalı bir iş yapar bizi ve diğer yeni kurulan partileri seçime sokmamak adına yola çıkarsa. İnanın şah der ama mat olur. Partisinde neler olabileceğini, kimlerle görüştüğümüzü iyi düşünsün" ifadelerini kullanan Özdağ, partisi ile görüşmek isteyen herkesle bir araya geldiklerini vurguladı ve ekledi:
"Milletvekilleri, bürokratlar, belgeler, bilgilerle ilgili neler olabileceğini görürler ve diyorum ki siyaseti doğru okusunlar. Başkalarını engellemek adına çıkmasınlar yola."
AKP'nin yeni kurulan muhalefet partilerinin 2023'teki seçimlere katılmasını önleme amaçlı attığı adımlara tepki gösteren Özdağ, Erdoğan'ın bu yolu izlemesi halinde iyi düşünmesi gerektiğini kaydetti.
Yeniçağ TV'de açıklamalarda bulunan Özdağ, AKP'deki kimi isimlerle partisinin temas halinde olduğunu dile getirdi.
"Eğer bize şah derlerse biz mat ederiz. Eğer Erdoğan, nisan ayında hülle yaparsa, muvazaalı bir iş yapar bizi ve diğer yeni kurulan partileri seçime sokmamak adına yola çıkarsa. İnanın şah der ama mat olur. Partisinde neler olabileceğini, kimlerle görüştüğümüzü iyi düşünsün" ifadelerini kullanan Özdağ, partisi ile görüşmek isteyen herkesle bir araya geldiklerini vurguladı ve ekledi:
"Milletvekilleri, bürokratlar, belgeler, bilgilerle ilgili neler olabileceğini görürler ve diyorum ki siyaseti doğru okusunlar. Başkalarını engellemek adına çıkmasınlar yola."
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