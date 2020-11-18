'Erdoğan'a ram olacaksınız' diyen yazarın bir önceki durağı

TV 100'de ekrana gelen 'Ahu Özyurt ile 10'dan 12'ye isimli programda gazeteci Barış Yarkadaş'a "Erdoğan'a itaat edeceksiniz, ram olacaksınız, onun idaresi altında yaşayacaksınız, Herkes Erdoğan'a ram olacak, Polislerimizi, askerlerimizi şehit edenlere destek vermeyeceksiniz, FETÖ'ye destek vermeyeceksiniz, FETÖ ile omuz omuzasınız. Ram olacaksınız, Biz yönetiyoruz Türkiye'yi, Erdoğan yönetiyor Türkiye'yi. Tıpış tıpış Erdoğan yönetiyor 2023'e kadar" diyen yazar Mustafa Albayrak'ın 2014 yılında Pensilvanya'yı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Albayrak'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yaşadığı ABD'nin Pensilvanya'yı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

PAYLAŞIM YAPTI

Albayrak'ın facabook hesabından yaptığı paylaşım 17-25 Aralık sürecinden hemen sonra...

Paylaşımda Albayrak'ın 15 Nisan 2014'te "Pensilvanya" tabelasının önünde çektirdiği fotoğraf görülüyor.



Bu da Albayrak'ın facebookta 2010 yılında paylaştığı bir diğer fotoğraf;



AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise Albayrak'ın sözlerinin AK Parti'yi bağlamadığını söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Canbey, "Dün sabah,@tv100’de gündeme konu olan programdaki bir konuğun partimizi ve liderimizi referans göstererek söylediği sözler ne partimizi ne de liderimizi bağlamaktadır. Partimiz adına konuşacak olan kişiler partimiz organlarınca belirlenmiş siyasi sorumluluğu olan sözcülerimizdir." diye yazdı.

