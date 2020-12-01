Erdoğan'a KÇÖ tepkisi: Beklentiler boşa çıktı
Erdoğan'a KÇÖ tepksi geldi. Onbinlerce esnaf ve çalışanın açıklama beklediği konu hakkında Erdoğan'dan açıklama gelmeyince SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Beklentiler boşa çıktı" diye tepki gösterdi.
GÜNDEM 01.12.2020, 09:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamasında esnaf ve çalışanlar hakkında açıklama bekleniyordu ancak bu konuda hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklmasında Erdoğan'ın Kısa Çalışma Ödenekleri (KÇÖ) ve Ücretsiz İzin Aylıkları (Nakdi Ücret Desteği) almayanlar konusunda açıklama yapmamasına tepki göstererek "Beklentiler boşa çıktı" dedi.
Kısa çalışma ve ücretsiz izinlerin kabusa döndüğünü belirten Erdursun, madde madde yaşanan sıkıntıları şöyle paylaştı:
"1-) 01.07.2020 sonrası açılmış işletmeler KÇÖ başvurusu yapamıyor!
2-)01.07.2020 öncesi açılmış ancak 30.06.2020 öncesi hiç KÇÖ başvurusu yapmamış işletmeler yeni başvuru yapamıyor.
3-)30.06.2020 öncesi KÇÖ yapılmış ancak başvuru listesinde ki işçilere ilave yapılamıyor.
4-)17.04.2020 sonrası işe giren işçiler için Ücretsiz izin Aylığı (Nakdi Ücret) başvurusu yapılamıyor.
5-)17.04.2020 sonrasında işe girenler ücretsiz izne çıkartılıyor, 1 bile kuruş alamıyor.
Sayın Cumhurbaşkanın açıklamalarında Esnaf ve çalışanlarını ilgilendiren konularda bir açıklama gelmedi!Kısa Çalışma Ödenekleri ve Ücretsiz İzin Aylıkları (Nakdi Ücret Desteği) almayanlar konusunda açıklamalar ve yeni uygulamalar bekleniyordu, beklentiler boşa çıktı!
— Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) November 30, 2020
Sayın Cumhurbaşkanın açıklamalarında Esnaf ve çalışanlarını ilgilendiren konularda bir açıklama gelmedi!Kısa Çalışma Ödenekleri ve Ücretsiz İzin Aylıkları (Nakdi Ücret Desteği) almayanlar konusunda açıklamalar ve yeni uygulamalar bekleniyordu, beklentiler boşa çıktı! — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) November 30, 2020
Kısa çalışma ve ücretsiz izinlerin kabusa döndüğünü belirten Erdursun, madde madde yaşanan sıkıntıları şöyle paylaştı:
"1-) 01.07.2020 sonrası açılmış işletmeler KÇÖ başvurusu yapamıyor!
2-)01.07.2020 öncesi açılmış ancak 30.06.2020 öncesi hiç KÇÖ başvurusu yapmamış işletmeler yeni başvuru yapamıyor.
3-)30.06.2020 öncesi KÇÖ yapılmış ancak başvuru listesinde ki işçilere ilave yapılamıyor.
4-)17.04.2020 sonrası işe giren işçiler için Ücretsiz izin Aylığı (Nakdi Ücret) başvurusu yapılamıyor.
5-)17.04.2020 sonrasında işe girenler ücretsiz izne çıkartılıyor, 1 bile kuruş alamıyor.
Sayın Cumhurbaşkanın açıklamalarında Esnaf ve çalışanlarını ilgilendiren konularda bir açıklama gelmedi!Kısa Çalışma Ödenekleri ve Ücretsiz İzin Aylıkları (Nakdi Ücret Desteği) almayanlar konusunda açıklamalar ve yeni uygulamalar bekleniyordu, beklentiler boşa çıktı!
— Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) November 30, 2020
Sayın Cumhurbaşkanın açıklamalarında Esnaf ve çalışanlarını ilgilendiren konularda bir açıklama gelmedi!Kısa Çalışma Ödenekleri ve Ücretsiz İzin Aylıkları (Nakdi Ücret Desteği) almayanlar konusunda açıklamalar ve yeni uygulamalar bekleniyordu, beklentiler boşa çıktı! — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) November 30, 2020
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