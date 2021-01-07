Son Dakika
Erdoğan'a flaş Trump çağrısı! "Aptallık yapma başlıklı mektup gönder"
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD Başkanı Trump için mektup çağrısında bulundu.
GÜNDEM 07.01.2021, 08:25
1
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, ABD'de yaşanan Kongre baskını sonrasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önemli bir çağrı yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diplomatik nezaketi aşan ifadeler kullanarak gönderdiği mektubu hatırlatarak ABD'de yaşanan Kongre baskını üzerinden benzer bir mektubun Erdoğan tarafından Trump'a gönderilmesi gerektiğini belirten İYİ Partili Ağıralioğlu, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:
"ABD'deki gelişmeleri her Türk vatandaşı gibi dikkatle izliyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanı, Trump’a 'Aptallık yapma! Halkın iradesine saygı duymalısın. Darbecinin topraklarınızda bulunmasından dolayı ülkeye darbecilik sinmiş! Fetö elebaşını verin kurtulun' diye bir mektup yazmalıdır."
ABD'deki gelişmeleri her Türk vatandaşı gibi dikkatle izliyoruz.Sayın Cumhurbaşkanı, Trump’a "Aptallık yapma! Halkın iradesine saygı duymalısın. Darbecinin topraklarınızda bulunmasından dolayı ülkeye darbecilik sinmiş! Fetö elebaşını verin kurtulun." diye bir mektup yazmalıdır.
— Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) January 6, 2021
ABD'deki gelişmeleri her Türk vatandaşı gibi dikkatle izliyoruz.Sayın Cumhurbaşkanı, Trump’a "Aptallık yapma! Halkın iradesine saygı duymalısın. Darbecinin topraklarınızda bulunmasından dolayı ülkeye darbecilik sinmiş! Fetö elebaşını verin kurtulun." diye bir mektup yazmalıdır. pushfn('ads'); — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) January 6, 2021
ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diplomatik nezaketi aşan ifadeler kullanarak gönderdiği mektubu hatırlatarak ABD'de yaşanan Kongre baskını üzerinden benzer bir mektubun Erdoğan tarafından Trump'a gönderilmesi gerektiğini belirten İYİ Partili Ağıralioğlu, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:
"ABD'deki gelişmeleri her Türk vatandaşı gibi dikkatle izliyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanı, Trump’a 'Aptallık yapma! Halkın iradesine saygı duymalısın. Darbecinin topraklarınızda bulunmasından dolayı ülkeye darbecilik sinmiş! Fetö elebaşını verin kurtulun' diye bir mektup yazmalıdır."
ABD'deki gelişmeleri her Türk vatandaşı gibi dikkatle izliyoruz.Sayın Cumhurbaşkanı, Trump’a "Aptallık yapma! Halkın iradesine saygı duymalısın. Darbecinin topraklarınızda bulunmasından dolayı ülkeye darbecilik sinmiş! Fetö elebaşını verin kurtulun." diye bir mektup yazmalıdır.
— Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) January 6, 2021
ABD'deki gelişmeleri her Türk vatandaşı gibi dikkatle izliyoruz.Sayın Cumhurbaşkanı, Trump’a "Aptallık yapma! Halkın iradesine saygı duymalısın. Darbecinin topraklarınızda bulunmasından dolayı ülkeye darbecilik sinmiş! Fetö elebaşını verin kurtulun." diye bir mektup yazmalıdır. pushfn('ads'); — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) January 6, 2021
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 07 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Gaziantep FK
|16
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü