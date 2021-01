Erdoğan'a flaş Trump çağrısı!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, ABD'de yaşanan Kongre baskını sonrasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önemli bir çağrı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diplomatik nezaketi aşan ifadeler kullanarak gönderdiği mektubu hatırlatarak ABD'de yaşanan Kongre baskını üzerinden benzer bir mektubun Erdoğan tarafından Trump'a gönderilmesi gerektiğini belirten İYİ Partili Ağıralioğlu, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"ABD'deki gelişmeleri her Türk vatandaşı gibi dikkatle izliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı, Trump’a 'Aptallık yapma! Halkın iradesine saygı duymalısın. Darbecinin topraklarınızda bulunmasından dolayı ülkeye darbecilik sinmiş! Fetö elebaşını verin kurtulun' diye bir mektup yazmalıdır."



