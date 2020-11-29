Erdoğan'a çağrı: Eğitim çalışanları da öncelik kapsamına alınmalı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Bir milyonu aşkın eğitim çalışanı da aşılamada öncelik kapsamına alınmalı” dedi.

Eğitim camiası çağrıda bulundu. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Aralık’ta aşı dağıtımına başlayacağız” açıklaması üzerine çağrıda bulundu. Geylan, çağrısında 1 milyonu aşkın eğitim çalışanın da aşılamada öncelik kapsamına alınmasını isteyerek, “Yaklaşık 18 milyon öğrencimizle muhatap olan eğitim çalışanlarının aşılanması demek, neredeyse toplumumuzun tamamının sağlığını doğrudan etkileyecek tedbiri almak demektir” dedi.



* Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle yıl sonuna kadar uzaktan eğitime devam etmek zorunda kaldıklarını hatırlatarak, “Duamız, 2021’de özlediğimiz şekilde yüz yüze eğitime başlayabilmek. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesine göre Aralık’ta aşı dağıtımı başlayacakmış. Hükümete çağrımız; 1 milyonu aşkın eğitim çalışanının, aşılamada öncelik kapsamına alınmasıdır. Çünkü yaklaşık 18 milyon öğrencimizle muhatap olan eğitim çalışanlarının aşılanması demek, neredeyse toplumumuzun tamamının sağlığını doğrudan etkileyecek tedbiri almak demektir” diye konuştu.

