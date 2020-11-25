Erdoğan 'yerli' koronavirüs aşısı için tarih verdi

Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kendi geliştirdiğimiz aşıyı en geç nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunma düşüncesindeyiz" dedi.

"Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik" diyen Erdoğan, "En geç Nisan ayında kendi aşımızı uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselişe geçen koronavirüs salgının seyrini bir an önce aşağı çekmemiz gerekiyor. Aldığımız tedbirlerin yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Salgının önüne geçemezsek daha sonra can acıtıcı tedbirler uygulamak zorunda kalabilir. Milletimden sabır ve destek istiyorum." dedi.

Erdoğan, yerli aşı için şu ifadeleri kullandı;

"Aşı geliştirme çalışmalarında uygulama haline gelen projelerimiz var. Geliştirilen tüm aşıları yakından takip ediyoruz. Bunların bir kısmı için ön siparişleri verdik. Önümüzdeki ayın sonuna doğru ilk aşıları yapmayı ümit ediyoruz. Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik.

En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz."

