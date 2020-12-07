Erdoğan yabancı yatırımcılara seslendi! Reform mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırım Derneği tarafından düzenlenen zirveye videomesaj göndererek yabancı yatırımcılara seslendi. Erdoğan, mesajında reform açıklamasında da bulundu.

"Covid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor." açıklamasında bulunan Erdoğan, yabancı yatırımcılara "Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara 'gelin, Türk misafirperverliğinin farkına varın' diyorum." diye seslendi.

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni reformlar açılımı için iş dünyası ile buluşurken Erdoğan'da bugün Uluslararası Yatırım Zirvesi’ne gönderdiği videomesajında "Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. İlave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz." dedi.

Cumhubaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Covid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz.

Ülkemizin, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışındaki uluslararası yatırımcılara önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 sıralamasında sadece son iki yılda 27 basamak ilerleme kaydettik.

2002'den bu yana çektiğimiz 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımı, uluslararası girişimcilerin Türkiye'ye güveninin tezahürü olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz.

