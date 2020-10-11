Erdoğan ve Bahçeli'ye sert tepki: Kaça sattınız Doğu Türkistan’ı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin Mersin 1'inci Olağan İl Kongresi'nde gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Davutoğlu'nun gündeminde Doğu Türkistan da vardı. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterirken "Kaça sattınız Doğu Türkistan’ı? Uygurların canı kaç para sizin defterinizde? Çıkın yüzünüz varsa konuşun" ifadelerini kullandı.

Sözcü'de yer alan habere göre Davutoğlu'nun konuşmasının ilgili bölümü şu şekilde:



Bize karşı gür çıkan sesiniz Uygur kardeşlerimiz için niye kesiliyor? Hepimizin Doğu Türkistan davasını kendisinden öğrendiğimiz İsa Yusuf Alptekin'in emanetine niye sahip çıkmıyorsunuz?

Destek verdiğiniz iktidara niye bir çift söz söylemiyorsunuz? Şimdi de iktidara ve onlara destek veren koalisyon unsurlarına sesleniyorum. Doğu Türkistan'da yaşananlar karşı sürdürdüğünüz sessizlik, kırklı yıllarda soydaşlarımızın Boraltan köprüsünde Sovyetlere teslim edilmesi ve orada anında şehit edilmesi olayı gibi ellili yıllarda Cezayir'e karşı Fransa'nın desteklenmesi gibi sizin üzerinizde bir kara leke olarak kalacaktır.

Doğu Türkistan'da yaşananlar konusunda BM'de 39 ülke tarafından imzalanan Çin'e uyarı mektubunda Türkiye'nin imzasının bulunmaması sizin en büyük ayıplarınızdan bir olarak tarihe yazılmıştır.

Şimdi Sayın Erdoğan'a ve Sayın Bahçeli'ye sormak bizim hakkımız, cevaplamak onların sorumluluğudur. Seksenli yıllarda Türk kimliğini ve Türkçeyi yasaklayan Bulgaristan'ın bile imza attığı bu metne imza atmaktan sizi alıkoyan saik nedir?

Hangi ekonomik çıkar için Çin'e sessiz kalıyorsunuz? Hani dünya beşten büyüktü? Çin'in o beşin içinde olduğunu unuttunuz galiba! Hani Erdoğan mazlumların sesi, Bahçeli dış Türklerin hamisiydi? Bu nasıl bir esarettir? Nasıl bir izzetsizliktir?

Kaça sattınız Doğu Türkistan'ı? Uyguların canı kaç para sizin defterinizde? Çıkın yüzünüz varsa konuşun.

