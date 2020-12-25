Erdoğan, Twitter'dan yeni dönem mesajı verdi: Sahip çıkacağız

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu Twitter hesabından yeni dönem mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız" dedi.

Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız. pic.twitter.com/KzT0nvRjCT

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 25, 2020



"Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin en başında, ülkemizi medeniyet ve kültür alanında geleceğe dönük bir vizyonla hedeflerine uygun bir konuma ulaştırma hususundaki çalışmalar yer alacaktır.

Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonunu işaret etmemizin sebebi işte budur.

Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız.

Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız.

İnşallah önümüzdeki dönem, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en iftihar verici eserimiz olacaktır."

Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız. pic.twitter.com/KzT0nvRjCT — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 25, 2020

