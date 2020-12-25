Erdoğan: Tıp mensubu değilim, alanım ekonomi, aşı olacağım

İstanbul'da kıldığı cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ülkemin başkanıyım. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla aşıyı olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşı takviminiz belli mi? Normalleşme ne zaman başlar?" sorusuna verdiği cevap şöyle:

Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ülkemin başkanıyım. Profesör danışmanlarım, sağlık kurulum ve bakanım var. Çin ile anlaşmamız 50 milyon ilk başta 4,5 milyon gelecek. Belli bir takvim, öncelikli sağlık elemanlarımız olmak üzere aşılamayı başlatacağız. Ben aşı olacağımız Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışı açıklamıştım. Bütün vatandaşlarımı aynı hassasiyete davet ediyorum. Bu konuda hocalarımızın yaptığı açıklamalarda bizim herhangi bir itilafa, sıkıntıya yol açmadan, şu anda virüsle savaşıyoruz akla da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla aşıyı olacağız. Temennimiz bununla birlikte koronavirüs belasına karşı mücadelemizi en güzel şekilde verelim. Bizim görevimiz insan sağlığını korumaktır.

