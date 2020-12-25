Son Dakika
Erdoğan: Tıp mensubu değilim, alanım ekonomi, aşı olacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul cuma namazı çıkışı gazetecilerin aşı sorusuna cevap verdi. Erdoğan, İlk etapta 4.5 milyon gelecek. Öncelikle sağlık elemanlarımıza aşılamayı başlatacağız." dedi.
GÜNDEM 25.12.2020, 14:22
İstanbul'da kıldığı cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ülkemin başkanıyım. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla aşıyı olacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşı takviminiz belli mi? Normalleşme ne zaman başlar?" sorusuna verdiği cevap şöyle:
Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ülkemin başkanıyım. Profesör danışmanlarım, sağlık kurulum ve bakanım var. Çin ile anlaşmamız 50 milyon ilk başta 4,5 milyon gelecek. Belli bir takvim, öncelikli sağlık elemanlarımız olmak üzere aşılamayı başlatacağız. Ben aşı olacağımız Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışı açıklamıştım. Bütün vatandaşlarımı aynı hassasiyete davet ediyorum. Bu konuda hocalarımızın yaptığı açıklamalarda bizim herhangi bir itilafa, sıkıntıya yol açmadan, şu anda virüsle savaşıyoruz akla da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla aşıyı olacağız. Temennimiz bununla birlikte koronavirüs belasına karşı mücadelemizi en güzel şekilde verelim. Bizim görevimiz insan sağlığını korumaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşı takviminiz belli mi? Normalleşme ne zaman başlar?" sorusuna verdiği cevap şöyle:
Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ülkemin başkanıyım. Profesör danışmanlarım, sağlık kurulum ve bakanım var. Çin ile anlaşmamız 50 milyon ilk başta 4,5 milyon gelecek. Belli bir takvim, öncelikli sağlık elemanlarımız olmak üzere aşılamayı başlatacağız. Ben aşı olacağımız Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışı açıklamıştım. Bütün vatandaşlarımı aynı hassasiyete davet ediyorum. Bu konuda hocalarımızın yaptığı açıklamalarda bizim herhangi bir itilafa, sıkıntıya yol açmadan, şu anda virüsle savaşıyoruz akla da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla aşıyı olacağız. Temennimiz bununla birlikte koronavirüs belasına karşı mücadelemizi en güzel şekilde verelim. Bizim görevimiz insan sağlığını korumaktır.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 25 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|15
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü