Erdoğan “terörist” nitelediği öğrencilere bugün “öğrencilerimiz” dedi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası, Boğaziçi Üniversitesi rektörlük görevine Melih Bulu'nun getirilmesiyle başlayan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dün yaptığı açıklamada “terörist” olarak nitelediği öğrencilere bugün “öğrencilerimiz” diye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayları oradaki öğrencilerimizin olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil. Bunun öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok.” ifadelerini kullandı.

“Bu işin başını hem siyasetin bir boyutu çekiyor” diyen Erdoğan, “Dün akşam işte görüyorsunuz dağdan beslenenlerin yani HDP’nin Kadıköy’de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık net ifadesidir. Aynı şekilde ana muhalefetin başının bu işte üstlendiği görev ortadadır. Tüm bunlarla beraber ortak hareket ettikleri akademisyenler de bu işin içinde yer alıyor.” diye konuştu.

Öğrencilere destek veren ve Melih Bulu’nun rektörlüğünü kabul etmeyen akademisyenleri eleştiren Erdoğan, Gezi davası nedeniyle tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın akademisyen eşi Ayşe Buğra’ya da tepki gösterdi. Erdoğan, Buğra için “Bu ülkede Soros’un adeta temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şeklide Boğaziçi içinde provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Ülkemizin böyle bir nadide üniversitesini alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Oysa Erdoğan’ın hedef gösterdiği Ayşe Buğra, Melih Bulu’nun rektörlük görevine getirildikten sonra teşekkür ettiği isimler arasında yer alıyordu. Üniversitenin internet sitesinde halen mevcut olan açıklamanın ilgili bölümünde Bulu’nun şu ifadeleri yer alıyor:

“Bu vesile ile bir Boğaziçili olarak üzerimde emeği olan, başta Güven Alpay, Deniz Gökçe, Muzaffer Bodur, Hayat Kabasakal, Mustafa Dilber, Özer Ertuna, Refik Erzan, Ayşe Buğra, Ayşegül Toker, Cem Behar ve Taner Bilgiç olmak üzere bugünlere gelmemde emeği olan bütün hocalarımı da saygıyla selamlıyorum”.

