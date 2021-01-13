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Erdoğan Telegram'dan ilk mesajını paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları Telegram ve BİP'te hesap açtı.
GÜNDEM 13.01.2021, 09:25
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WhatsApp'ın yeni güvenlik sözleşmesi kararı sonrasında farklı sosyal mesajlaşma platformlarına yönelim artarken “Erdoğan Dijital Medya” Twitter hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan için haberleşme uygulamaları Telegram ve BİP'te hesap açıldığı belirtildi.
Paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram’da" denilerek kanalların linki verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Telegram kanalından paylaşılan ilk mesaj bir kedi fotoğrafıyla birlikte “Merhaba” oldu.
Ayrıca paylaşım yapması sonrasında Erdoğan'ın 19 bin takipçisinin olduğu gözlendi.
Paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram’da" denilerek kanalların linki verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Telegram kanalından paylaşılan ilk mesaj bir kedi fotoğrafıyla birlikte “Merhaba” oldu.
Ayrıca paylaşım yapması sonrasında Erdoğan'ın 19 bin takipçisinin olduğu gözlendi.
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