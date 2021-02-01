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Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.
GÜNDEM 01.02.2021, 09:25
Mesajına, "Değerli kardeşim, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar" ifadeleriyle başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Haftanın ilk günü mesaimize, saat 14.00'te AK Parti'mizin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine yapacağımız canlı bağlantılarla başlayacağız. Saat 15.00'te de kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Toplantımızdan çıkacak kararların şimdiden hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinize hayırlı haftalar diliyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."
"Haftanın ilk günü mesaimize, saat 14.00'te AK Parti'mizin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine yapacağımız canlı bağlantılarla başlayacağız. Saat 15.00'te de kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Toplantımızdan çıkacak kararların şimdiden hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinize hayırlı haftalar diliyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."
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