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Erdoğan: Tek parti faşizmine hala özlem duyanların olduğunu biliyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya ve Yalova İl Kongreleri il kongresinde konuşuyor.
GÜNDEM 20.01.2021, 14:10
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;
"Biz milletimizin önüne 2023 hedefleri ile çıkıyoruz.
Çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanların olduğunu biliyoruz.
Davası hak olanın yardımcısı Hakk'tır. Hak olan davada zafer de muhakkaktır.
Bugünkülerle birlikte 42 il kongremizi tamamlıyoruz. Şubat sonuna kadar tüm kongrelerimizi yaparak, büyük kongre hazırlıklarımızı nihayete erdireceğiz.
- AKP 83 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayacak gönül genişliğine sahiptir.
- Tek parti faşizmine hâlâ özlem duyanlar olduğunu biliyoruz. Reformları kabullenemeyenlerin yaşadıkları savrulmalarını da biliyoruz. AKP'nin 18 yıllık iktidarında Türkiye'yi demokrasi ve ekonomide getirdiği seviyeyi görmemek için kulaklarını tıkayanları biliyoruz.
- Türkiye'nin boş laflara değil, gerçek icraatlara ihtiyacı var.
- Biz mazlumların ve mağdurların umudu Türkiye'yiz."
Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;
"Biz milletimizin önüne 2023 hedefleri ile çıkıyoruz.
Çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanların olduğunu biliyoruz.
Davası hak olanın yardımcısı Hakk'tır. Hak olan davada zafer de muhakkaktır.
Bugünkülerle birlikte 42 il kongremizi tamamlıyoruz. Şubat sonuna kadar tüm kongrelerimizi yaparak, büyük kongre hazırlıklarımızı nihayete erdireceğiz.
- AKP 83 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayacak gönül genişliğine sahiptir.
- Tek parti faşizmine hâlâ özlem duyanlar olduğunu biliyoruz. Reformları kabullenemeyenlerin yaşadıkları savrulmalarını da biliyoruz. AKP'nin 18 yıllık iktidarında Türkiye'yi demokrasi ve ekonomide getirdiği seviyeyi görmemek için kulaklarını tıkayanları biliyoruz.
- Türkiye'nin boş laflara değil, gerçek icraatlara ihtiyacı var.
- Biz mazlumların ve mağdurların umudu Türkiye'yiz."
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