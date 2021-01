Erdoğan tarih verdi ve ekledi: Kendi aşımızı kullanacağız

Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan ve türkülere konu olan "Kömürhan Köprüsü" ve Bağlantı Tüneli açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlamasıyla salgınla mücadelede önemli bir eşiği aşacağımıza inanıyorum. İnşallah nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor. Yapım bedeli 720 milyon lira olan bu proje Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkemizin doğu- batı ve kuzey-güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Yaptığımız yatırımlar, inşa ettiğimiz eserlerle Fırat'ı, kavuşmanın, sevincin, muhabbetin, refahın sembolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz. Bugüne kadar Malatya'da 8,8 milyar lira, Elazığ'da 6 milyar lira ulaşım yatırımı yaparak bölünmüş yoldan demir yoluna ve hava yoluna kadar her alanda bölgemizin çehresini değiştirdik.

Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet, varlığını hala sürdürmektedir. Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz.

Tüm dünyayı esir alan salgın şartlarına rağmen geride bıraktığımız 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik. Biz en zor şartlarda bile inşa etmenin, hizmet üretmenin peşinden koştuk. Her alanda gece gündüz çalıştıki çalışıyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar da durmayacağız.

Elbette 2020 tüm insanlıkla birlikte milletimiz için de zor bir yıl oldu. Koronavirüs musibetinin yol açtığı sıkıntıları da omuzlamak mecburiyetinde kaldık. Milletimizin geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber ettik. Doğrudan ve dolaylı desteklerle milletimizin yanında yer aldık.

2021'i her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz. 2021'i bir reform yılı haline dönüştüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için gereken adımları milletimizle atacağız. Ekonomide ve hukukta yapacağımız reformlarla ülkemizi istihdam, özgürlükler açısından güçlendireceğiz.