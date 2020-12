Erdoğan: Tank Palet Fabrikası zarar ederken Katar yatırım yapmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda yaptığı konuşmada Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın satışına ilişkin getirilen eleştirilere cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" sözleri üzerinden yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaç kez Sakarya'daki tank-palet fabrikasıyla ilgili her şeyi ortaya koyduysak bununla ilgili konuşuyor. Buradan sana ekmek çıkmaz. Zira burada zarar eden bir fabrikası varken, şimdi BMC ile ortak faaliyette olan Katar'ın yaptığı yatırımla buranın hem renöve edilmesi, makinelerin yenilenmesiyle bu süreçte bu fabrika kendimize ait tanklarımızın bakım onarımı da yeni atılacak adımlara kadar çok ciddi bir yatırım olarak ortaya çıkmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tank Palet Fabrikası ile ilgili şunları söyledi:

"CHP'ye ve kendisine destek vermeyen herkesi satılmış, yandaş olarak itham eden zihniyetten ne beklenir? Her defasında yalanı yüzüne vurulduğu halde aynı iftiraları tekrarlayan zihniyetten başka ne beklenir? Bunun kadar, bunlar kadar yalanı rahat söyleyebilen bir siyasetçi tanımadım. Akşam yalan, sabah yalan. Bir doğru konuş, dürüst konuş. Kaç kez Sakarya'daki tank-palet fabrikasıyla ilgili her şeyi ortaya koyduysak bununla ilgili konuşuyor. Buradan sana ekmek çıkmaz. Zira burada zarar eden bir fabrikası varken, şimdi BMC ile ortak faaliyette olan Katar'ın yaptığı yatırımla buranın hem renöve edilmesi, makinelerin yenilenmesiyle bu süreçte bu fabrika kendimize ait tanklarımızın bakım onarımı da yeni atılacak adımlara kadar çok ciddi bir yatırım olarak ortaya çıkmıştır. Siz buna benzer işleri SEKA'da da yaptınız. Biz SEKA'da adımı attık, şimdi SEKA diye bir şey kalmadı. Biz SEKA'yı millet bahçesi haline getirdik. Bunlarda böyle bir zevk de yok.Bay Kemal biz bu akşam 20 yıl önce başlanmış olan bir opera binasının açılışını yapıyoruz. Buradan sürekli olarak yıl boyunca bu akşamki program sürekli yayınlanacak. Türkiye'de böyle bir opera binası olmadı. Malum bir de bizim Külliye'deki yerimiz var. Arkasında da Atatürk Kültür Merkezi inşallah bitiyor. Ve bütün bunları biz yapıyoruz. Ama bizim icraatımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz."