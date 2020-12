Erdoğan: Tank Palet Fabrikası satılmadı, işletme hakkı devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"nde konuştu. Tank Palet Fabrikasının Katar'a satışının söz konusu olmadığını söyleyen Erdoğan, yapılan işlemin işletme devri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arazisi, binası, makinaları dahil her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu tesise 20 milyar dolar diyen ömründe hem hiç tesis görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyor." dedi.



Tank Palet Fabrikası tartışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her şeyden önce Arifiye'deki fabrika arazisi, binası, makinaları dahil her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar liranın ne anlama geldiğini bilmiyordur. Yani neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftira ile karşı karşıyayız. Ayrıca yapılan işlemin adı satış değildir, özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir. mülkiyeti MSB'de kalmak Üzere bir Türk şirketi olan BMS'ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum söz konusu değildir. Fabrikanın devri sürecinde ve sonrasında çalışan personelin özlük haklarında herhangi bir kısıtlama yapılması bir yana iyileştirmeye gidilmiştir. BMS bazı projelerinde pek çok şirket ve kurum gibi katarlı yatırımcılarla da ortaklık ilişkisi kurmaktadır. savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla, Almanlarla, İngilizlerle diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır." ifadelerini kullandı.



Borsa İstanbul'un yüzde 10'un Katar'a satılması eleştirenlere de göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir." diye konuştu.