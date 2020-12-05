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Erdoğan: Tank Palet Fabrikası 20 milyar dolar değil, 250 milyon dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tank Palet Fabrikası tartışmalarına ilişkin, "Arifiye'deki fabrika arazisi, binası, makinaları dahil 250 milyon doları bulan bir tesistir." dedi.
GÜNDEM 05.12.2020, 14:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"nde konuştu. Tank Palet Fabrikası tartışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her şeyden önce Arifiye'deki fabrika arazisi, binası, makinaları dahil 250 milyon doları bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen ya ömründe hiç fabrika görmemiştir ya da 20 milyar liranın ne anlama geldiğini bilmiyordur. Ayrıca yapılan işlemin adı satış değildir. İşin adı işletme devridir. İşletmenin Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı. Detaylar geliyor...
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