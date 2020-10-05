Erdoğan Serrac’la görüştü
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Vahdettin Köşkü’nde kabul ettiği Fayiz es- Serrac ile başbaşa ve heyetler arası görüşmesi yaklaşık 2.5 saat sürdü.
GÜNDEM 05.10.2020, 08:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es- Serrac’ı dün akşam Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde Türkiye’nin tam bir dayanışma içinde Libya’nın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, Libya’nın tek meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkileri güçlendirme gayreti içinde olduklarını ifade etti.
Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Birleşmiş Milletler tarafından da tescil edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’nın istikrarı ve Libyalıların refahı için her türlü desteği sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.
Daha sonra yapılan heyetler arası görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın da katıldı.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde Türkiye’nin tam bir dayanışma içinde Libya’nın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, Libya’nın tek meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkileri güçlendirme gayreti içinde olduklarını ifade etti.
Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Birleşmiş Milletler tarafından da tescil edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’nın istikrarı ve Libyalıların refahı için her türlü desteği sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.
Daha sonra yapılan heyetler arası görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın da katıldı.
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