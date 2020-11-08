Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası! Kritik anlaşma mı imzalandı?

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasında Karabağ’da çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Bölgeyi Ermenistan’ın işgalinden kurtarmak için taarruza geçen Azerbaycan ordusu en son olarak ‘’Karabağ’ın kalbi’’ olarak bilinen stratejik ve tarihi bir önem taşıyan Şuşa kentini işgalden kurtardı. Azerbaycan ordusu böylece 5 kenti 5 kasabayı ve 210’dan fazla köyü işgalden kurtarmış oldu. Şuşa’yı kaybederek büyük bir yenilgi alan Ermenistan ordusunda kaçışlar başladı.

PARİS-MOSKOVA- ANKARA TRAFİĞİ

Şuşa kentinde Ermenistan’ın işgalci ordusu köşeye sıkışırken dün öğlen saatlerinde işgalcilere açık desteği ile bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aradı. Putin ve Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından, Rus lider Ankara’yı aradı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gündeminde de Karabağ’da yaşananlar vardı. İki lider Karabağ’da yaşanan gelişmeleri ele aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında yapılan görüşmenin ardından çok sayıda Rus ve diğer yabancı basın kuruluşları iki liderin Karabağ için anlaştığını yazdı. Anlaşma sağlandığını yazan basın kuruluşları, öne sürdükleri anlaşmanın maddelerini tek tek yazdı.



Anlaşmaya göre Ermenistan işgal altında tuttuğu Ağdam, Kelbecer, illerinden çekilecek. Bölgede çatışmalar duracak. Karabağ’a Türk ve Rus askerleri gönderilecek. Türkiye ve Rusya’nın gönderdiği askerler bölgede gözlemci olarak görev yapacak. Türkiye ve Rusya’nın Karabağ sorununda garantör olacak. İki tane koridor yol açılacak. Birinci koridor yol Ermenistan’la Karabağ arasında olacak. İkinci koridor ise Azerbaycan’la, yine Azerbaycan’ın toprağı olan kara sınırı olmayan Nahçivan Özerk Cumhuriyeti arasında koridor bir yol açılacak. Basın kuruluşları Ermenistan’ın bu şartları kabul ettiğini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ise Türkiye ile görüştüğünü ifade etti.

