Erdoğan o isimleri görevden aldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre TCDD, Aile ve Çevre Bakanlıkları ile İŞKUR’da görev yapan üst düzey isimleri görevden aldı.

Görevden alınan isimler şöyle:



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapan Ali Çevik görevden alındı. Söz konusu bakanlıkta açık bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılığına Mahir Gümüş, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Seyrekoğlu uygun görüldü.



Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alındı. İŞKUR'da açık bulunan genel müdür yardımcılıklarına Nadide Yiğiteli ve Samet Güneş atandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Yasin Kalem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararına göre görevinden alınan bir başka isim oldu.

Görevden alınan Yasin Kalem'in yerine Genel Müdür Yardımcısı Murat Oral getirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına Serkan Kayalar getirilirken Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Aslan getirildi.



TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Yazıcı görevden alınırken yerine Hasan Pezük atandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne ise Necmettin Acar atandı.

Prof. Dr. Murat Tuncer, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine yeniden seçilirken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de YÖK üyesi olarak görevlendirildi.

