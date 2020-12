Erdoğan: Ne Avrupa, ne ABD ile çözülemeyecek bir sorunumuz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni ve ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımların devam edeceğini belirtirken "Vesayet, darbe ve önümüze takoz koyma girişimleri işe yaramamıştır" dedi. Erdoğan, "Reformları hedeflerimize uygun şekilde çıtayı yükselterek sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada yaşanan her gelişme Türkiye'nin gücünü teyit etmektedir. Ne Avrupa ile ne ABD ile ne Rusya ile ne Çin ile ne de bölgemizdeki ülkelerle çözülemeyecek bir sorunumuz bulunuyor." dedi

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Ankara'da çok sayıda yol ve metro projesini şehrimize kazandırdık. Bu projelere karşı nasıl direnişler sergilendiğini daha dün gibi hatırlıyoruz. Halkçılık adına halk düşmanlığı peşinde koşanlara rağmen Ankara'yı da güzelleştirdik.

Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş şekilde karşı çıkanların bu projeleri keyifle kullandıklarını görüyoruz. Kendi içlerindeki tecavüz ve tacizleri gizleyen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız. Bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Türkiye'yi projelerle donatırken birileri çıkıp 'Bunca yatırıma ne gerek var' diyordu. İstanbul'daki yeni havalimanımızı inşaa ederken zeminden kuş göçü güzergahına ilişkin yalanlarla ortalığı bulandırmaya başlıyorlardı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaatını engellemek için atmadıkları takla kalmamıştı.

Yolların tünellerin viyadüklerin ne işe yaradığını öğrenmek isteyenler gitsinler kamyonculara sorsunlar. Kamyoncu lokantasına girsin, bu yollar geçmişte nasıldı şimdi nasıl diye sorup öğrensinler. Hastanelerin ne işe yaradığını gitsinler oradaki hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına sorsunlar. Barajların ne işe yaradığını gitsinler evindeki musluğundan her açtığında tertemiz su akan vatandaşımıza sorsunlar. Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza sevinemeyecek kadar sefil bir zihniyetten bahsediyoruz. 2 yıl sonra altın madenimizi Söğüt'te çıkardığımızı görecekler. Orada da renk körüyüz diyebilirler. Türkiye bu anlayışa rağmen 2023 hedefine ulaşacaktır.

Dünya koronavirüs salgını ile başlayan sağlık krizinin daha derin ekonomik ve siyasi sarsıntılara evrildiği bir süreçten geçiyor. Türkiye bu döneme altyapı bakımından gelişmiş, siyasi olarak güçlü, ekonomik olarak hazırlıklı olduğu bir dönemde yakalanmıştır. Bunca yıldır devreye sokulan vesayet, darbe, suni kriz senaryolarının önümüze takoz olarak koyulma senaryoları işe yaramamıştır. Her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hakettiğini mutlaka alacaktır. Tüm hesaplarımızı buna göre yapıyoruz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan her gelişme Türkiye'nin gücünü ve önemini göstermektedir. Biz herkesle egemenliğimize, haklarımıza, hukukumuza, potansiyelimize saygı gösterilmesi kaydıyla görüşmeye, anlaşmaya, birlikte hareket etmeye hazırız.