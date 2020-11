Erdoğan, Mesut Yılmaz'ın cenazesinde konuştu: Ahirete hazırlıklı olalım

30 Ekim Cuma günü tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında ölen eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Kanlıca'daki aile kabristanlığına defnedildi. Camideki törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz sonrası cenaze başında yaptığı konuşmada, "Bütün mesele hazırlıklı olmak. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, her an ölecekmiş gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım. Mesut Bey'in de mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

"Her nefis ölümü tadacaktır." ayetini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Nasıl ki şu anda musallada Mesut Bey'i ebediyete gönderiyorsak, bizler için de aynı akıbet şüphesiz ki gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. İşte İzmir açıklarında meydana gelen olay, hepimizce malum. Bine yakın yaralımız var, 50'ye yakın ölenimiz, vefatımız var. Nerede ne zaman ne nasıl olacak belli değil. Bütün mesele hazırlıklı olmak. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, her an ölecekmiş gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım. Rabbim yar yardımcımız olsun inşallah. Mesut Bey'in de mekanı cennet olsun. Bütün ailesine şahsım, ailem, milletim adına başsağlığı diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız şüphesiz ki millet olarak hepimizin en büyük zenginliği olacaktır. Bu vesileyle sizlerin şahsında milletime başsağlığı diliyorum."

Eski Başbakan Tansu Çiller ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de camiye gelerek Mesut Yılmaz'ın eşi ve oğluna başsağlığı diledi.

Mesut Yılmaz'ın naaşı, defnedilmek üzere Kanlıca'daki aile kabristanlığına götürüldü.