Erdoğan: Medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemedik

Tunceli, Bursa ve Konya'da müze açılışlarına video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine, kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi göremediğimin üzüntüsü içerisindeyim'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi’nin restorasyon sonrası açılış törenine katıldı.

Açılışta konuşan ''Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim. Bunda, kendi ihmalimiz yanında dünyadaki büyük iletişim devriminin yol açtığı zorlukların da etkili olduğunu biliyorum. Buna rağmen daha fazla gayret göstermeli, daha fazla bu konunun üzerine eğilmeli, yürütülen çalışmaları daha sıkı takip etmeliydik. İnşallah önümüzdeki dönemde önceliklerimizin en başında ülkemizi medeniyet ve kültür alanında geleceğe dönük bir vizyonla hedeflerine uygun bir konuma ulaştırma hususundaki çalışmalar yer alacaktır'' ifadelerini kullandı.

