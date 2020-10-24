Erdoğan konuştuğu esnada TRT ekranında Öööööööiiiiiillll ifadesi

Dün gece TRT Haber’de ekranlara gelen ‘Gece Bakışı’ isimli programda Erdoğan’ın cuma namazı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamalar ekrana geldi. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması aktarılırken ekranda beliren bir yazı dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korona virüse yönelik yaptığı açıklamalar esnasında TRT’nin ekranında “Öööööööiiiiiillllll” şeklinde bir ifade yer aldı. İzleyicilerin dikkatini çeken anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19 Ekim 2020 tarihinde İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Medyamız bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor" demesinin ardından bu olayın yaşanması ise “TRT Cumhurbaşkanına ne demek istedi?” yorumunun yapılmasına neden oldu.Ekrandaki bu ifadelerin hatayla mı yoksa bilerek mi yazıldı sorusu akıllara gelirken TRT’nin kurumsal hesabından açıklama geldi.

TRT Kurumsal Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyuna saygı ile duyururuz. https://t.co/X5TCNzTrFS pic.twitter.com/f1tnYL9rZJ



“Gece Bakışı programında kabulü mümkün olmayan anlamsız harf bloklarıKamuoyunun BilgisineTRT Haber kanalımızda yayınlanan Gece Bakışı programında kabulü mümkün olmayan bir şekilde anlamsız harf blokları ekrana yansımıştır. Yaşanan olayın nedeni, olayda sorumluğu olan personelin tespiti ve gerekli idari cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma ile ilgili tüm gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

Kamuoyuna saygı ile duyururuz. https://t.co/X5TCNzTrFS pic.twitter.com/f1tnYL9rZJ — TRT Kurumsal (@TRTKurumsal) October 24, 2020

