Erdoğan konuştuğu esnada çıkan harflerle ilgili TRT'den açıklama

Dün TRT Haber'de yayınlanan 'Gece Bakışı' adlı programı takip edenler ekranda hiç beklemedikleri bir ifadeyle karşılaştı. Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili bir bölümün yayınlandığı esnada ekranda, 'Ööööööiiiilllll' şeklinde anlamsız ifade yer aldı.



Bu konu özellikle sosyal medya üzerinde konuşulurken, herkes olayın neyden kaynaklandığını merak ederken TRT'den açıklama gecikmedi.



Yapılan yazılı açıklamada, "TRT Haber kanalımızda yayınlanan Gece Bakışı programında kabulü mümkün olmayan bir şekilde anlamsız harf blokları ekrana yansıtılmıştır. Yaşanan olayın nedeni, olayda sorumluğu olan personelin tespiti ve gerekli idari cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma ile ilgili tüm gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

