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Erdoğan: Kılıçdaroğlu aday olacaksa ülkemiz için isabetli olur

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı iddiasına ilişkin "Eğer aday olacaksa isabetli olur" dedi.

GÜNDEM 09.12.2020, 13:31
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Erdoğan: Kılıçdaroğlu aday olacaksa ülkemiz için isabetli olur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi açıklama yaparken gazetecilerin sorularını cevapladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiası konusunda, "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl adım atacağı bizim derdimiz değil, kendi derdi. Yaptığı açıklama da verdiği cevap da çok sulandırılmış. Aday olacaksa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur."
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