Erdoğan izin vermedi, Mustafa Varank’ın mikrofonu kapatıldı

Malatya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı toplu açılış töreninde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın mikrofonu kapatıldı.

Açılış töreninde konuşan Mustafa Varank fabrikaların isimlerini açıklamak isteyince Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girdi ve “Saymayın” dedi.

Varank “Müsadenizle ben bu fabrikaların isimlerini saymak istiyorum” dediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Saymayın, saymayın onlara girersek programı yetiştiremeyiz” diyerek araya girdi.

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine Bakan Varank’ın mikrofonu kapatıldı.

