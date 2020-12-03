Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi tartışmaları bazı yanlış uygulamalarla ilgili

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı"nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İstanbul Sözleşmesine değindi. Erdoğan, "İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere zaman zaman yaşanan tartışmaların, hâlâ süren kimi yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ilgili bölümünde şunları söyledi: "İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere bu çerçevede zaman zaman yaşanan tartışmaların işin özünden ziyade hala süren yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kimi yanlışları düzeltirken kimi yanlışlara yol açacak savrulmalara meydan vermeyeceğiz. Adımlarımızı toplumumuzu ayakta tutan dinamiklerin zarar görmesine yol açmayacak şekilde atacağız. Bunları başardığımızda bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları geleceğe taşımız olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çaba gösteriyoruz. Mağdur kadınları devletin koruma şemsiyesi altına alıyoruz. İlk insan Hz. Adem ve Hz. Havva'dan beri bu hakikat değişmemiştir. Hepimize düşen fıtratımıza uygun davranmaktır. Dünyanın herhangi bir yerinde ilahi nizama aykırı davranılmış olması bizi doğrunun yanında yer almaktan alıkoymaz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim toplumumuzda kadın, tüm alanlarda en ön saflarda yer alıyordu. Bizim milletimizin ataerkin veya anaerkil değil, aile erkil olduğunu söylüyoruz. Aile kavramı bizim için bu kadar hassas, önemli. Hak ve özgürlük arayışını erkeği ve kadını için herkes için aynı değere sahip olduğuna inanıyoruz. Cinayetin faili ve maktulü kim olursa olsun, ayrımcılık kime karşı olursa olsun karşı çıkılması gereken konudur. Kadın kimsenin malı sayılması kabul edilemez. Her insanımız gibi kadınlarımızın onurunun, şerefinin korunmasını sağlamak devletin vazifesidir. Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız. İnancı ve kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kızlarımızı korumak bizim için görevdir. Ailenin korunmasını ve güçlendirilmesi sağlamak da bizim için hayati önemde bir sorumluluktur. Türkiye'yi diğer alanlarla birlikte ailenin güçlendirilmesi ve kadın hakları konusunda hedeflere ulaştırmakta kararlıyız."

