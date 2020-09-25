Erdoğan imzaladı: Milletvekili olamayınca rektör oldu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzası ile 6 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete’de yayımlandı.
GÜNDEM 25.09.2020, 08:48
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Gaziantep Üniversitesi’ne Prof. Arif Özaydın, Siirt Üniversitesi’ne Prof. Nihat Şındak, İskenderun Teknik Üniversitesi’ne Prof. Tolga Depci, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’ne Prof. Ahmet Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne Prof. Türkay Dereli ve Toros Üniversitesi’ne Prof. Ömer Arıöz rektör olarak atandı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Gaziantep Üniversitesi’ne atanan Özaydın dikkat çeken isimlerden oldu. 2015’e kadar soyadı Özsağır olan rektör, 2015’ten sonra Özaydın soyadını kullanıyor. Soyadı değişikliği, 2015’te, Kahramanmaraş’ta AK Parti’den milletvekili aday adayı olmasından sonra gerçekleşmiş.
Eşini üniversitede yer alan enstitüde sekreter yapan, daha sonra “adrese teslim” ilan açarak, Personel Daire Başkanlığı kadosuna getiren Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ’ın görevine son verildi.
YÖK’ün yaptığı açıklamada “YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlanmıştır.
Bugün (dün) gerçekleştirilen “Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı”nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlanmıştır” denildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Gaziantep Üniversitesi’ne atanan Özaydın dikkat çeken isimlerden oldu. 2015’e kadar soyadı Özsağır olan rektör, 2015’ten sonra Özaydın soyadını kullanıyor. Soyadı değişikliği, 2015’te, Kahramanmaraş’ta AK Parti’den milletvekili aday adayı olmasından sonra gerçekleşmiş.
Eşini üniversitede yer alan enstitüde sekreter yapan, daha sonra “adrese teslim” ilan açarak, Personel Daire Başkanlığı kadosuna getiren Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ’ın görevine son verildi.
YÖK’ün yaptığı açıklamada “YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlanmıştır.
Bugün (dün) gerçekleştirilen “Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı”nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlanmıştır” denildi.
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