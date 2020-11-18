Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı kurum ve kuruşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınarak yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın getirildi.

TKİ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ayhan Kandemir, TEDAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Zübeyir Çalışan, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, yapılan sınavda başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Mustafa Yavuz Ülküm atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarını incelemek için tıklayın

