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Erdoğan içki şişesiyle yakalanan müdireyi bakan yardımcısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem içkili masada verdiği görüntülerle basının gündemine gelen Ayşe Ayşin Işıkgece'yi bakan yardımcılığına atadı.
GÜNDEM 11.01.2021, 12:39
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcılığına TİGEM Genel Müdürlüğü görevini yürüten Ayşe Ayşin Işıkgece atandı.
2018'de içki masasındaki görüntüsüyle basında gündeme gelen Ayşe Ayşin Işıkgece, Resmi Gazete'nin 8 Ocak tarihli nüshasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcısı olarak atandı.
Ayrıca Milli Gazete yazarı Sadettin İnan da 2018'de dönemin TİGEM Genel Müdürlüğü ve yeni Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece hakkında "İçki şişesiyle yakalanan müdire" başlıklı yazı kaleme almıştı.
Sadettin İnan'ın 2018 tarihli "İçki şişesiyle yakalanan müdire" başlık yazısı için tıklayın
2018'de içki masasındaki görüntüsüyle basında gündeme gelen Ayşe Ayşin Işıkgece, Resmi Gazete'nin 8 Ocak tarihli nüshasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcısı olarak atandı.
Ayrıca Milli Gazete yazarı Sadettin İnan da 2018'de dönemin TİGEM Genel Müdürlüğü ve yeni Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece hakkında "İçki şişesiyle yakalanan müdire" başlıklı yazı kaleme almıştı.
Sadettin İnan'ın 2018 tarihli "İçki şişesiyle yakalanan müdire" başlık yazısı için tıklayın
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