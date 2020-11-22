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Erdoğan 'Fitne ateşi' yorumu sonrası Arınç'a peş peşe istifa çağrısı
Erdoğan'ın Bülent Arınç'a verdiği "Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" yanıtı sonrası AKP'den Arınç'a peş peşe istifa çağrısı geldi.
GÜNDEM 22.11.2020, 19:39
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Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'a verdiği yanıt sonrası AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner, sosyal medya üzerinden açıklama yaptılar.
Şamil Tayyar sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Mehmet Metiner'in sosyal medyadaki açıklaması ise şu şekilde:
Osman Kavala hakkında tartışmaya sebep olan açıklamalarda bulunan Arınç, Kavala'nın tutukluluğu konusunda ise yaptığı açıklamada "Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım" demişti.
Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı kastederek 'tutuksuz yargılanma' konusu hakkındaki konuşmasına Erdoğan, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız," ifadelerini kullandı.
"Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra Arınç'a düşen görev, istifasıdır. Eğer istifa olmazsa Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, azlidir. Artık bu mesele, AK Parti için kapanmalıdır."
"Cumhurbaşkanımız az önce yaptığı konuşmada Arınç'ın dile getirdiği düşüncelerin ne kendisinin ne de partisinin görüşleri olmadığını sert bir üslupla dile getirdi. Onuru olan bu durumda istifa eder."
Şamil Tayyar sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Mehmet Metiner'in sosyal medyadaki açıklaması ise şu şekilde:
Osman Kavala hakkında tartışmaya sebep olan açıklamalarda bulunan Arınç, Kavala'nın tutukluluğu konusunda ise yaptığı açıklamada "Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım" demişti.
Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı kastederek 'tutuksuz yargılanma' konusu hakkındaki konuşmasına Erdoğan, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız," ifadelerini kullandı.
"Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra Arınç'a düşen görev, istifasıdır. Eğer istifa olmazsa Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, azlidir. Artık bu mesele, AK Parti için kapanmalıdır."
"Cumhurbaşkanımız az önce yaptığı konuşmada Arınç'ın dile getirdiği düşüncelerin ne kendisinin ne de partisinin görüşleri olmadığını sert bir üslupla dile getirdi. Onuru olan bu durumda istifa eder."
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