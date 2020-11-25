'Erdoğan ekonomi sunumlarının ardından TCMB başkanını görevden aldı'

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınıp yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın alınması ve ardından Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın istifası ile ilgili süreçte yaşananlara ilişkin Reuters dört ayrı kaynağa dayandırdığı bir haber yayımladı.

Habere göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ağbal ve başka üst düzey AKPliler iki gün boyunca ekonomi sunumları yaptı. Sunumlarda döviz rezervlerinin eridiği, yabancı yatırımın ülkeye getirilmesinde sıkıntı yaşandığı ve Türk Lirası'nın yılın başından beri yüzde 30 değer kaybettiğinin anlatıldı.

Reuters, bu sunumların ardından 6 Kasım günü Merkez Bankası Başkanı Uysal'ı yanına çağırarak döviz rezervlerinin bu yıl neden yarıya indiğini ve bununla ilgili ne yapmayı düşündüğünü sordu. Yapılan konuşmanın ardından Erdoğan'ın Uysal'ı görevden alıp yerine Ağbal'ı atadığı ifade edildi.

Aynı kaynaklar, Erdoğan'ın büyük bir işsizlik dalgasının gelmekte olduğu konusunda da uyarıda bulundu. Sunumlarda Erdoğan'a iş dünyasının, işten çıkarma yasağının kaldırılmasının ardından büyük bir işsizlik dalgasının gelmesinden çekindiği aktarıldı.

Berat Albayrak'ın da iki gün boyunca gerçekleşen ekonomi toplantılarına çağrılmadığı için görevden alındığı kaydedildi.

