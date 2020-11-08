Erdoğan dün söyledi, Berat Albayrak bugün istifa etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş 7.Olağan İl Kongresi'ne katılmış ve önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, kongrede yaptığı açıklamasında "değişim" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, "Sıfatı, ismi, cismi ne olursa olsun hiç kimsenin kendi şahsi hesaplarını, hedeflerini, heveslerini bu ulvi davanın önüne koymasına tahammülümüz olamaz. Bunun için değişim gerçeğinden kopmadan ama 19 yıldır partimize hizmet etmiş ve davamıza bağlılığını koruyan herkesi de kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçtikten sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyurdu.

