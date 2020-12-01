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Erdoğan: Dijitalleşme yeni adaletsizliklere yol açmamalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikin gün boyunca sürecek olan TRT World Forum 2020'de konuştu. Erdoğan, Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken, yeni adaletsizliklere yol açmamalıdır." dedi

GÜNDEM 01.12.2020, 12:54
Erdoğan: Dijitalleşme yeni adaletsizliklere yol açmamalıdır
"Pandemi Sonrası Dünya’da Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla bu sene 1-2 Aralık tarihlerinde sanal ortamda gerçekleştirilecek TRT World Forum 2020, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla bugün başladı. Konuşmasında Batıya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Uluslararası medya) Avrupa’daki olaylarda üç maymunu oynadılar. Fransa'nın medyaya ablukası karşısında eleştirel tek cümle kurmadılar. Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması, gerçekten utanç vericidir. Basın özgürlüğü kılıfı altında sergilenen nobran tavra bir dur denilmezse, bunun acısını Avrupa ile beraber tüm insanlık çekecektir." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgını, hayatımızın her alanında derin izler bırakıyor. Salgınla beraber, ikili ilişkilerimizde, ekonomide, alışveriş yöntemlerimizde ve daha birçok alanda köklü değişiklikler yapmak zorunda kalıyoruz. Medya, siyaset ve uluslararası ilişkilerin de bu değişim dalgalarından etkilendiğini görüyoruz. Bir süredir yüklemekte olan yeni medya araçları, salgının ortaya çıkardığı tabloda daha da yaygınlık kazandı. Ticaretin yanı sıra basında da dijitalleşme öne çıkmaya başladı. Geleneksel medyanın etkisini tamamen yitirdiğini söyleyemeyiz ama yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olmadığımızı da inkar edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, şunları söyledi:
İşin uzmanları tarafından TRT World Forum'da yapılacak tartışmaların bu noktada bizlere yeni ufuklar çizeceğine inanıyorum. Bir siyasetçi olarak burada bir hususu vurgulamak istiyorum. Hayattaki her şey gibi teknoloji de insan hayatını kolaylaştırmak için vardır. İnsanı maddi ve manevi varlığıyla bir bütün olarak gören dijitalleşme, hepimiz için hayırlı neticeleri beraberinde getirecektir. Ancak hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir. Bunun için dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken, yeni adaletsizliklere, yeni haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır.
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