Erdoğan: Devlet vatandaşın mutluluğuyla mutlu olur, yük alır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Depremi'nin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı. Erdoğan, deprem konutlarını helikopterden inceleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devlet yük değildir, devlet yük alır. Devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Onun için geçmişte devlete 'devlet baba' demişler." dedi. Erdoğan konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 1 yıl önce hüzünlüydük, dertliydik zira burada gözyaşı vardı. Burada planlarımız depremle birlikte yıkılmıştı. Sağ olsun tüm bakan arkadaşlarım gece demediler, gündüz demediler ve burada kurumlarımızla beraber bir taraftan depremde binaların altında kalan vatandaşlarımızı çıkarmaya gayret ettiler.

Devlet yük değildir, yük alır. Devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Biz de Cumhur İttifakı olarak bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Biz Elazığ'a şehir hastanesini de yaptık mı? Yaptık. Eğer bu hastaneler olmasaydı biz o geceyi nasıl atlatırdık? Okullarımızla, her şeyimizle hizmetinizdeyiz. Bundan sonra yapacağımız çok işimiz var biliyorum. 6 ay içinde geri kalanları da bitireceğiz.

Elazığ ve Malatya başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgemizi etkileyen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem anından itibaren tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Evleri yıkılan vatandaşlarımıza yeni konutlar inşa etmek için kolları sıvadık. Elazığ'da 4 bin 767 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Elazığ'da 20 bin, Malatya'da 6 bin yeni konutun inşasına karar verdik.

Toplamda 8 bin ailemizi yeni evlerine kavuşturmuş oluyoruz. Kalan 12 bin konutu da yaza kadar tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 5 milyar lirayı aşan bir yatırımla Elazığ'da yaklaşık 100 bin insanımız için modern, güvenli yepyeni bir şehir inşa etmiş oluyoruz.

