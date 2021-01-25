Erdoğan: CHP’nin görevi HDP ve İYİ Parti ittifakını dengede tutmak

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığında partisinin Denizli, Mersin ve Uşak 7. Olağan İl Kongrelerine bir bağlantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP’nin genel başkanı kadar karikatür bir durum sergilememiştir. CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. CHP’nin ifa ettiği görev HDP ve İYİ Parti ittifakını dengede tutmaktır.” dedi.



AK Parti'nin kongre süreçleri milletimizle ifa ettiği demokrasi şöleni şekilde geçtiğini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’yi 2023 hedeflerine yine milletimizle beraber taşıyacağız. Önce gönül kazanacağız sonra oy isteyeceğiz. Basın ve sosyal medya mecraları gönül kazanma faaliyetlerimizi yürüttüğümüz siyasetimizin sadece tescil ve duyuru yeridir. Yapmamız gerek her vatandaşımızın kapısını çalarak kalplerde yer edinmektir.” ifadesini kullandı.



Konuşmasında CHP'ye yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçmişteki hiçbir siyasetçi CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir durum sergilememiştir. CHP diye bir parti olup olmadığı tartışmalıdır. CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette CHP'nin ifa ettiği bir görev var. Terazinin bir kefesinde HDP diğer kefesinde İYİ Parti var. CHP'nin görevi ise bu teraziyi dengede tutarak bir ittifakı bir arada tutmaktır. Bunlar yıllarca bizi ve pek çok siyasetçiyi tek adamlıkla suçladılar. Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye'nin ilk siyasi partisini tek bir adamcağıza mahkum ettiler. Ülkemizde her genel başkanın bir geliş hikayesi vardır. Kasetle gelen tek genel başkan bu zattır.” diye konuştu.

