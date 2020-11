Erdoğan: Büyük devletler zor zamanda milletinin yanında olandır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, "Salgınla mücadele henüz bitmedi. Son haftalarda hasta sayılarında artan tırmanış bu acı gerçeği hatırlattı" dedi.



Koronavirüs aşısı çalışmaları ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak özellikle aşı konusunda çalışmalarımızı çok yönlü olarak sürdürüyoruz. Bir taraftan Rusya, Çin, Almanya ki Almanya'da iki Türk kardeşimiz de bu işin içinde çalışmamızı sürdürüyoruz. Bir taraftan İngiltere hepsi ile ortak çalışmalarımız sürüyor. Üretilen aşı, tüm insanlığın ortak malı olmalı, şirketlerin kar hırsına kurban edilmemelidir." ifadelerini kullandı.



"Büyük devlet zor zamanlarda vatandaşının yanında olabilen devlettir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Biz birileri gibi yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı sağa sola değil doğrudan milletimize anlatıyor. Milletimizin icazetini alıyoruz. Seçim meydanlarında ne söz verdiysek onları yapmanın çabası içindeyiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Seçim meydanlarında ne söz verdiysek göreve geldiğimizde onları tek tek hayata geçirmenin çabası içindeyiz. Girdiğimiz her seçimde bize görev veren, yetki veren, sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz.



Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her biriyle tesis ettiğimiz işte bu sarsılmaz bağdır. Ancak 18 yıllık iktidarlarımız döneminde elde ettiğimiz başarıları kömüre, makarnaya, bir torba pirince bağlayanlar oldu. Milletten teveccüh göremeyenler, milletin takdirine mazhar olamayanlar, milleti tahkir ederek kendilerini avutmaya çalıştılar. Bunlar emek vermek, gayret etmek, üretmek yerine, çalışana, üretene, hizmet götürene çamur atmayı marifet zannettiler. Milleti anlamak, milletin derdine ortak olmak yerine, Ankara'daki sırça köşklerinden, gazetelerdeki köşelerinden milleti aşağılamayı tercih ettiler. Oyunu bir torba kömüre makarnaya satmayacak bir millet olduğunu idrak edemediler. Bu kifayetsiz müsterihleri artık biz de milletimizde çok iyi tanıyoruz.



Covid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu salgın süreci içerisinde Türkiye olarak bizler gerçekleştirdik. Bir çok ülkenin geçici sahra hastaneleri ile işi idare etmeye çalıştıklarını gördük. Rehavete kapılmadan hastalıkla mücadeleyi sürdürmemiz lazım.



Yok dışarısıymış, yok kafeteryaymış sigara içmeyi lütfen bırakın. Kendi kendimizin katili olmayalım. En önemli vurgun noktası akciğer, akciğerin de en önemli vurgun yeme aracı sigara. Lütfen artık sizler de bize yardımcı olun. Şimdi İstanbul'da, Ankara'da yeni bir süreç başlattık. Tüm vatandaşlarımı kurallara uymaya çağırıyorum.



