Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fransız enerji devi dört şirketi sattı

Fransa ile Doğu Akdeniz'deki hakimiyet mücadelesi nedeniyle yaşanan gerilimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız şirketlerin boykot edilmesi çağrısının ardından, Fransız enerji şirketi Engie, Türkiye'deki dört şirketi elden çıkardı.

Engie, bünyesinde bulunan Baymina Enerji A.Ş., Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ve Gazko Enerji Ticaret A.Ş.'nin İzgaz İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye, kontrolünün ise dolaylı olarak Palmet Enerji A.Ş.'ye devredilmesi Rekabet Kurulu tarafından da onaylandı.

Şirket, 2008 yılında İZGAZ'ın yüzde 90 oranındaki hissesini 232 milyon dolara satın almıştı.

Eski adı Gaz de France Suez olan ve 2015’te Engie ismini alan şirket, 2008 yılında özelleştirmeyle Türkiye’nin en büyük 5. doğalgaz dağıtım şirketi olan İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin (İZGAZ) yüzde 90’lık hissesini 232 milyon dolara satın almıştı.

Fransızlar, 770 megavat kurulu güce sahip Ankara’daki Baymina doğalgaz çevrim santralinin (Baymina Enerji) de yüzde 95’lik hissesini 2001 yılında satın almıştı. 1998’de faaliyete geçen santral, 700 milyon dolara mal olmuş, geçen yıl lisansı sona ermişti.

Engie, Tekirdağ'da ortak olduğu 480 megavat kurula güce sahip doğalgaz çevrim santrali Uni-Mar’ı işletmeye devam ediyor.

Bloomberg’e konuşan Palmet Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, satışın nisan ayında tamamlanabileceğini belirtirken, satış bedelini paylaşmadı.

Satış için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) da onay bekleniyor.

