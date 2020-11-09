Erdoğan, Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili açıklama yapacak mı?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün Instagram hesabından istifa açıklaması yapmıştı. Söz konusu istifa ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''Cumhurbaşkanı açıklama yapacak'' dedi.
GÜNDEM 09.11.2020, 21:58
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımından 24 saatten fazla bir süre geçmesine rağmen henüz hükümet kanadından resmi bir açıklama yapılmadı. AK Parti Merkez Yönetim Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Ak Parti sözcüsü bir gazetecinin konuya ilşkin sorusuna ''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirini, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır'' diye yanıt verdi.
Ömer Çelik'in bu sözlerinin ardından dikkatler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne zaman açıklama yapacağına yöneldi. Cumhurbaşkanı bugün 12. Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu. Ancak Erdoğan Berat Albayrak'ın istifa paylaşımına değinmedi. Erdoğan'ın konuyla ilgili ne zaman konuşacağı net olarak belli değil. yarın 10 Kasım anma programları kapsamında Erdoğan'ın konuya değinmesi bekleniyor
Ömer Çelik'in bu sözlerinin ardından dikkatler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne zaman açıklama yapacağına yöneldi. Cumhurbaşkanı bugün 12. Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu. Ancak Erdoğan Berat Albayrak'ın istifa paylaşımına değinmedi. Erdoğan'ın konuyla ilgili ne zaman konuşacağı net olarak belli değil. yarın 10 Kasım anma programları kapsamında Erdoğan'ın konuya değinmesi bekleniyor
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