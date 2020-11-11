Erdoğan, Berat Albayrak sonrası AKP Genel Başkanlığını bırakıyor mu?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonrası parti içerisinde ve kabinede revizyona gidebileceği konuşuluyor. Erdoğan'ın bu değişim içerisinde cumhurbaşkanlığı ve parti görevini birlikte yürütmekte zorlandığı için AKP Genel Başkanlığı'nı bırakabileceği iddiaları konuşuluyor.



BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre ancak parti yönetimine göre bu senaryonun şu aşamada yaşama geçme ihtimali bulunmuyor. Partideki en önemli birleştirici gücün Erdoğan olduğu, hükümet sistemi değişikliğinin en önemli nedenlerinden birisinin "çok başlılığı engellemek" olduğuna işaret edilerek, böyle bir sistem değişikliği beklemenin doğru olmayacağı vurgulanıyor.

Kabine değişikliği için başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere bazı bakanlıkların bölünebileceği, cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının artırılabileceği kulislerde konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiye kadar görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan dışında kabinede değişikliğe gitmedi.

Berat Albayrak'ın istifası ise bir kez daha kabinede kapsamlı değişiklik beklentisini arttırırken bazı AKP'li yöneticiler Erdoğan'ın kabine değişikliği beklentilerini hep boşa çıkardığını belirterek ekonomi yönetimine yeni yapılan atamalarla piyasaların rayına oturmasının bekleneceğine işaret ediyorlar ve şimdilik kapsamlı bir kabine değişikliğine fazla şans tanımıyor.

Kabine değişikliği için partinin 2021 baharında yapılması planlanan olağan büyük kongre süreci işaret ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partiyi 2023 seçimlerine götürecek olan yönetimin belirleneceği kongrede parti yönetiminde yapacağı değişime paralel olarak kabinesini de yenileyebileceği ifade ediliyor.



Öte yandan parti içersinde ve kabinede değişim ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin Kahramanmaraş 7.Olağan İl Kongresi'nde yaptığı "Sıfatı, ismi, cismi ne olursa olsun hiç kimsenin kendi şahsi hesaplarını, hedeflerini, heveslerini bu ulvi davanın önüne koymasına tahammülümüz olamaz. Bunun için değişim gerçeğinden kopmadan ama 19 yıldır partimize hizmet etmiş ve davamıza bağlılığını koruyan herkesi de kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz." açıklamasının ardından Berat Albayrak'ın görevinden istifa etmesi dikkat çekmişti.

