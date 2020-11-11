"Erdoğan, Berat Albayrak istifa haberine izin vermemiş"

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini bırakan Berat Albayrak’ın istifa metninin neden Anadolu Ajansı’nda yer almadığına dair bir köşe yazısı kaleme aldı. Zeyrek’in aktardığına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bakanı netleştirmeden Albayrak’ın istifasının medyada yer bulmasını istemedi.

Zeyrek, bugünkü köşe yazısında Albayrak’ın istifasının AA’da neden haber olmadığına dair şunları yazdı:

O gece, Albayrak'ın danışmanları normal zamanlarda “muhalif” diye etiketleyip muhatap dahi olmadıkları gazetecilere bile “istifa doğru” bilgisini ulaştırırken AA'ya bu bilgiyi vermediler mi? Tabii ki verdiler. Hatta Anadolu Ajansı'nın bir an önce istifa haberi geçmesi için görüşmeler yaptılar. Ancak Anadolu Ajansı yöneticileri Cumhurbaşkanlığı'ndan teyit almadan haberi geçmediler. Ajans yönetiminin iletişimde olduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı AA yönetimine “bizden haber bekleyin” bilgisini verdiler.



“Öğrendim ki bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın haber yapmasına karşı çıkmış” diyen Zeyrek, olayın perde arkasını şöyle anlattı:



Ben bu bilgileri ilk duyduğumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konunun haber yapılmasına “istifayı reddetme ihtimali” nedeniyle karşı çıktığını düşünmüştüm. Ancak biraz daha soruşturunca, Erdoğan'ın asıl kaygısının başka olduğunu anladım. Anımsarsınız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da benzer bir şekilde sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurmuş, konu medyaya yansıyınca, önce sosyal medya üzerinden, sonra AK Parti ve MHP tabanlarından, hatta MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı'na çok güçlü bir “istifayı kabul etmeyin” çağrısı gelmişti. Erdoğan da Soylu'nun istifasını reddetmişti. Albayrak'ın benzer adımı medyaya geniş bir şekilde yansısaydı, peşi sıra da AK Parti ve MHP tabanından “istifayı reddet” kampanyası gelebilirdi.

Cumhurbaşkanı bu durumu öngörmüş olsa gerek, “bu yöntem yol haline gelmesin” düşüncesiyle haber yapılmasını istemedi. Hükümete yakın medya istifayı haberleştiremeyince, Albayrak AK Parti ve MHP tabanından beklenen “istifayı kabul etmeyin, geri alın” desteğini bulamadı. Tersine, ortada sadece haberlerin çıktığı muhalif medyanın takipçilerinden ve piyasalardan gelen “mutluluk” tepkileri ile Albayrak'ın Instagram paylaşımının altındaki yüzbinlerce “like-beğenme” işareti kalmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bakanın ismini netleştirir netleştirmez istifanın kabul edildiğini ilan etti ve Albayrak açısından kabine defterini kapattı. Medyanın yönlendirici gücü geçen Cumartesi gecesi Albayrak'a da lazım oldu ama Erdoğan'ın gücü buna geçit vermedi.

