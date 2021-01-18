Erdoğan Bayraktar'dan Dilek Özçelik paylaşımı

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'dan 27 yaşında kanserden vefat eden Dilek Özçelik hakkında paylaşım geldi.

Twitter'dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde kanser hastası Dilek Özçelik ile yaşadığı ve büyük tepki çeken olayla ilgili payalaşım yapan Byaraktar, ""Edirne Belediyesi’nden çıktık. Dilek'in Bana dediği şu 'Kanser hastasıyım, ilaçlarımı alamıyorum'. Ben de yanımdaki Vali’ye talimat verdim 'Kızımızla ilgileneceksin' ve cebimdeki yaklaşık üç bin lirayı verdim. Sağlık Bakanından takip edeceğimi söyledim. Daha sonra parayı iade etti" dedi.

Bayraktar Dilek Özçelik hakkında daha sonraki paylaşımında ise "Bayraktar devamında “Dilek kızımızla en samimi şekilde ilgilendim, takip ettim. O günü orada provoke edenler bilmiyorum ne durumda. Ben şu anda içim rahat, sağlıklı ve Dünyada en mutlu 100 insandan biri olduğumu düşünüyorum. Tüm insanlığa sağlık ve mutluluk temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



Edirne Belediyesi’nden çıktık. Dilek ‘in Bana dediği şu “ Kanser hastasıyım, ilaçlarımı alamıyorum” Ben de yanımdaki Vali’ye talimat verdim “Kızımızla ilgileneceksin” ve cebimdeki yaklaşık üçbin kirayı verdim. Sağlık Bakanından takip edeceğimi söyledim.daha sonra parayı iade etti

— Dr. Erdoğan BAYRAKTAR (@erdgnbayraktr) January 17, 2021





NE OLMUŞTU

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan ve Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013 günü dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın iki günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne'de kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti.

Bakan Bayraktar'ın cebine koyduğu parayı "Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" diyerek iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı.

Lenf kanseri hastalığı nedeniyle eğitimine devam edemeyen ve yıllardır kanserle mücadele eden Dilek Özçelik, 2018 yılında, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ailesi ile birlikte yaşadığı evinde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak Özçelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Edirne Belediyesi’nden çıktık. Dilek ‘in Bana dediği şu “ Kanser hastasıyım, ilaçlarımı alamıyorum” Ben de yanımdaki Vali’ye talimat verdim “Kızımızla ilgileneceksin” ve cebimdeki yaklaşık üçbin kirayı verdim. Sağlık Bakanından takip edeceğimi söyledim.daha sonra parayı iade etti — Dr. Erdoğan BAYRAKTAR (@erdgnbayraktr) January 17, 2021

